«ДНР» переводить міські телефони на російський код

Стаціонарний телефонний зв'язок на підконтрольному угрупуванні «ДНР» території переводиться з 1 серпня на російський код. Про це повідомили у «міністерстві зв'язку ДНР».



Уточнюється, що російський код буде +7(856). Внутрішній номер телефону абонентів залишиться без змін.



«Наприклад, якщо був (+38062)1234567, то стане (+7856)1234567», — розповіли в «Мінзв’язку ДНР».

Ще на початку липня «ДНР» розпочала зміну телефонного коду міста Донецьк з українського +38(062) на російський +7(856).



Напередодні у угрупуванні «ЛНР» заявили про перехід стаціонарних телефонів на російський телефонний код +7 (857) вже з 25 липня.



У травні абонентам оператора мобільного зв’язку «Фенікс» («ДНР») було присвоєно російський телефонний код +7 та код «регіону» 949 для закордонних дзвінків, а абонентам оператора «Лугаком» («ЛНР») +7959.