СБУ задержала корректировщиков ракетных ударов по Донецкой железной дороге

Руководительница одной из станций «Укрзализныци» в Донецкой области подозревают в сборе разведданных о позициях украинских войск, а также корректировке артобстрелы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



«Сотрудники СБУ разоблачили на сотрудничестве с врагом руководителя одной из местных станций "Укрзализныци". Находясь на должности, она "сливала" агрессору закрытую информацию о перемещении Сил обороны Украины на территории Донецкой области», - говорится в сообщении.



Еще одного российского агента СБУ задержала в Бахмуте - мужчина передавал информацию о расположении подразделений ВСУ в прифронтовом районе.



«Два вражеских информатора задержаны на сборе разведданных о перемещении украинских войск в Бахмутском районе и вблизи Дружковки. В настоящее время злоумышленникам сообщено о подозрениях в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - отмечается в сообщении.