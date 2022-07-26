СБУ затримала коригувальників ракетних ударів по Донецькій залізниці

26 липня 2022, 16:58

СБУ затримала коригувальників ракетних ударів по Донецькій залізниці

Керівницю однієї зі станцій «Укрзалізниці» на Донеччині підозрюють у зборі розвідданих про позиції українських військ, а також коригуванні артобстрілу. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

«Співробітники СБУ викрили на співпраці з ворогом керівника однієї з місцевих станцій "Укрзалізниці". Перебуваючи на посаді, вона "зливала" агресору закриту інформацію про переміщення Сил оборони України на території Донецької області», - йдеться у повідомленні.

Ще одного російського агента СБУ затримала в Бахмуті - чоловік передавав інформацію про розташування підрозділів ЗСУ у прифронтовому районі.

«Двоє ворожих інформаторів затримано на зборі розвідданих про переміщення українських військ у Бахмутському районі та поблизу Дружківки. Наразі зловмисникам повідомлено про підозри у скоєнні злочинів та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - наголошується в повідомленні.

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