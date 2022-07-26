СБУ затримала коригувальників ракетних ударів по Донецькій залізниці

Керівницю однієї зі станцій «Укрзалізниці» на Донеччині підозрюють у зборі розвідданих про позиції українських військ, а також коригуванні артобстрілу. Про це повідомляє прес-служба СБУ.



«Співробітники СБУ викрили на співпраці з ворогом керівника однієї з місцевих станцій "Укрзалізниці". Перебуваючи на посаді, вона "зливала" агресору закриту інформацію про переміщення Сил оборони України на території Донецької області», - йдеться у повідомленні.



Ще одного російського агента СБУ затримала в Бахмуті - чоловік передавав інформацію про розташування підрозділів ЗСУ у прифронтовому районі.



«Двоє ворожих інформаторів затримано на зборі розвідданих про переміщення українських військ у Бахмутському районі та поблизу Дружківки. Наразі зловмисникам повідомлено про підозри у скоєнні злочинів та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - наголошується в повідомленні.