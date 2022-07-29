Обстріл окупантами Оленівки: МЗС України закликає партнерів визнати РФ терористом

Російська армія скоїла ще один жахливий військовий злочин, обстрілявши виправну установу в окупованій Оленівці Донецької області, де окупанти розмістили українських військовополонених. На цьому наголосив глава МЗС України Дмитро Кулеба.



«Закликаю всіх партнерів жорстко засудити це брутальне порушення міжнародного гуманітарного права і визнати РФ державою-терористом», - заявив міністр.

Раніше в Офісі президента окреслили кілька цілей, яких добивається російська армія обстрілом колонії з українськими військовими в окупованій РФ Оленівці Донецької області.