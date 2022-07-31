Генштаб ВСУ сообщил о продвижении войск РФ под Авдеевкой, штурм в соседних поселках отражен

Российские силы пытались продвинуться в районах сел Каменка и Пески в Донецкой области, но их штурм провалился. Об этом сообщается в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



В то же время, в районе соседней Авдеевки отдельные подразделения войск РФ имеют «частичный успех», говорится в сообщении.



На Бахмутском направлении под прикрытием авиации противник пытался улучшить тактическое положение в районах Вершины, Соледара, Яковлевки и Покровского. Как рассказали в Генштабе, после провальных штурмовых действий оккупанты отошли. Российские силы безуспешно пытались продвинуться и в направлении села Гусаровка Изюмского района Харьковской области: получили отпор и также отошли.



В воскресенье российские войска вели обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов на Северском (непосредственно с территории РФ), Харьковском, Славянском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Южнобужском направлениях.



Оккупанты нанесли авиаудары возле поселка Старый Салтов Чугуевского района Харьковской области, села Григоровка и поселка Спорное Бахмутского района, села Новоселовка Краматорского района, Авдеевки и села Юрьевка Покровского района, Марьинки, поселка Степное, села Егоровка Волновахского района Донецкой области, села Малые Щербаки Васильевского района Запорожской области.



Зафиксировано перемещение отдельных подразделений сил РФ со Славянского на Запорожское направление.



В Генштабе добавили, что корабельная группировка РФ в акваториях Черного и Азовского морей усилия сосредотачивает на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины. В готовности к ударам высокоточным оружием находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.