Генштаб ЗСУ повідомив про просування військ РФ під Авдіївкою, штурм у сусідніх селищах відбито

Російські сили намагалися просунутися в районах сіл Кам'янка та Піски на Донеччині, але їх штурм провалився. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.



У районі сусідньої Авдіївки окремі підрозділи військ РФ мають «частковий успіх», йдеться в повідомленні.



На Бахмутському напрямі під прикриттям авіації противник намагався покращити тактичне становище у районах Вершини, Соледара, Яковлівки та Покровського. Як розповіли у Генштабі, після провальних штурмових дій окупанти відійшли. Російські сили безуспішно намагалися просунутися й у напрямку села Гусарівка Ізюмського району Харківської області: отримали відсіч та також відійшли.



У неділю російські війська вели обстріли зі ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів на Сіверському (безпосередньо з території РФ), Харківському, Слов'янському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Південнобузькому напрямках.



Окупанти завдали авіаудари біля селища Старий Салтів Чугуївського району Харківської області, села Григорівка та селища Спірне Бахмутського району, села Новоселівка Краматорського району, Авдіївки та села Юріївка Покровського району, Мар'їнки, селища Степове, села Єгорівка області.



Зафіксовано переміщення окремих підрозділів сил РФ зі Слов'янського на Запорізький напрямок.



У Генштабі додали, що корабельне угруповання РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об'єктів та елементів інфраструктури у глибині території України. У готовності до ударів високоточною зброєю знаходяться чотири носії крилатих ракет морського базування.