Судно с грузом украинской кукурузы после проверки в Турции направляется в порт Триполи

Судно RAZONI, которое 1 августа вышло из Одесского порта с грузом украинской кукурузы, прошло инспекцию Совместного координационного центра в Турции и готово направляться в порт Триполи в Ливане. Об этом сообщили
в правительстве Украины.
В Минифраструктуры отмечают, что остановка в территориальных водах Турции связана с очередным этапом реализации «зерновой инициативы», подписанной в Стамбуле, а именно осмотром судна на предмет запрещенного груза.
«Это первое судно, идущее по согласованному с ООН и Турцией «зерновому коридору». Благодаря ВСУ и портовым службам RAZONI безопасно проделал путь в Босфор, где прошла проверка представителями СКЦ. На примере RAZONI окончательно согласовываются и отрабатываются все необходимые меры по контролю и координации между Украиной и партнерами-подписантами – ООН и Турцией. Относительно любых проверок в украинских портах или территориальных водах, то наша позиция неизменная – такой контроль остается исключительно за нами. Никаких инспекционных групп, никаких осмотров третьими сторонами», – заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Также отмечается, что параллельно происходит прием заявок на вход новых судов в украинские порты для загрузки агропродукцией.
В настоящее время загружены 17 судов, ожидающих разрешения на выход.
2 августа мы со ссылкой на Минобороны Турции сообщали
, что первый с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сухогруз с украинской агропродукцией прибыл в Стамбул.