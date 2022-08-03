Судно з вантажем української кукурудзи після перевірки в Туреччині прямує до порту Тріполі

Судно RAZONI, яке 1 серпня вийшло з Одеського порту з вантажем української кукурудзи, пройшло інспекцію Спільного координаційного центру в Туреччині та готове прямувати до порту Тріполі в Лівані. Про це повідомили
в уряді України.
У Мініфраструктурі зазначають, що зупинка у територіальних водах Туреччини пов'язана з черговим етапом реалізації «зернової ініціативи», підписаної у Стамбулі, а саме оглядом судна щодо забороненого вантажу.
«Це перше судно, яке йде узгодженим з ООН та Туреччиною «зерновим коридором». Завдяки ЗСУ та портовим службам RAZONI безпечно подолало шлях до Босфору, де пройшло перевірку представникам СКЦ. На прикладі RAZONI остаточно узгоджуються і відпрацьовуються всі необхідні заходи контролю та координації між Україною та партнерами–підписантами – ООН та Туреччиною. Щодо будь-яких перевірок в українських портах чи територіальних водах, то тут наша позиція незмінна – такий контроль залишається виключно за нами. Жодних інспекційних груп, жодних оглядів третіми сторонами», – заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
Також зазначається, що паралельно відбувається прийом заявок на вхід нових суден до українських портів для завантаження агропродукцією.
На даний час завантажено 17 суден, які чекають на дозвіл на вихід.
2 серпня ми з посиланням на Міноборони Туреччини повідомляли
, що перший з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну суховантаж з українською агропродукцією прибув до Стамбула.