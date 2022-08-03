Куди евакуюють населення Донеччини — Кабмін опублікував перелік областей

Кабінет міністрів розпорядився провести обов'язкову евакуацію населення Донеччини у безпечні райони 13 західних та центральних областей.



Як йдеться в опублікованому розпорядженні, евакуація має здійснюватись у безпечні райони Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей.



Крім того, згідно з документом, організовувати та проводити обов'язкову евакуацію доручено головам обласних державних адміністрацій (начальникам обласних військових адміністрацій) разом з Міністерством оборони, Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством інфраструктури, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерством внутрішніх справ, Державною службою з надзвичайних ситуацій та за участю Служби безпеки, акціонерного товариства «Укрзалізниця».

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