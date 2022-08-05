Глава украинской Amnesty International увольняется после скандала

Директорка украинской Amnesty International Оксана Покальчук заявила об увольнении с занимаемой должности в связи со скандальным отчетом организации о Вооруженных силах Украины.



«Я увольняюсь из Amnesty International в Украине... Все разбилось о стену бюрократии и глухого языкового барьера. Дело не в английском, а в том, что, если ты не живешь в стране, в которую ворвались оккупанты и рвут ее на куски, тебе, наверное, не понять, что тут такого – осудить армию защитников. И нет слов ни в одном языке, способных это донести до того, кто не почувствовал этой боли. Даже вчера у меня была наивная надежда, что я смогу все исправить. Что мы проведем хоть 200 совещаний и все-таки объясним, достучимся, донесем свое мнение. И текст будет удален, а вместо него появится другой. Сегодня я поняла, что этого не произойдет», - написала Покальчук на своей странице в Facebook.



Она отметила, что в таких важных отчетах не может не быть данных о второй стороне войны, в частности о том, кто начал эту войну - Россия.



Отмечается, что представители Amnesty International обратились в Минобороны Украины с просьбой о реакции, но дали очень мало времени на ответ: "В результате этого, сами того не желая, организация создала материал, прозвучавший как поддержка российских нарративов".



По мнению Покальчук, это исследование превратилось в инструмент российской пропаганды.



«За последние несколько дней мы с коллегами активно проводили разъяснительную работу внутри организации. Я говорила с представителями Amnesty из десятков стран мира, чтобы позиция Украины и украинцев была услышана. Также я неоднократно говорила с высшим руководством, которое, к сожалению, в этой ситуации не предприняло надлежащих шагов, чтобы защитить интересы людей, на чье благо работает организация и все правозащитное движение. В дополнение к отсутствию надлежащей реакции состоялось игнорирование большой активистской инициативы людей со всего мира, которых возмутил этот пресс-релиз. Мне больно это признавать, но мы с руководством Amnesty International разошлись ценностно, потому я приняла решение покинуть организацию», - резюмировала она.

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, из которого следует, что украинские войска нарушают законы войны, размещая боевую технику и вооружения в школах, больницах и жилых районах.



Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на это заявил, что Amnesty International принимает участие в российской кампании дезинформации и пропаганды.



Украинский офис правозащитной организации Amnesty International заявил, что не участвовал в подготовке и распространении доклада, в котором говорится, что украинская армия подвергает гражданских лиц опасности.