Глава української Amnesty International звільняється після скандалу

05 серпня 2022, 23:56

Глава української Amnesty International звільняється після скандалу

Директорка української Amnesty International Оксана Покальчук заявила про звільнення з посади у зв'язку зі скандальним звітом організації про Збройні сили України.

«Я звільняюся з Amnesty International в Україні... Все розбилося про стіну бюрократії та глухого мовного бар'єру. Справа не в англійській, а в тому, що, якщо ти не живеш у країні, в яку вдерлися окупанти і рвуть її на шматки, тобі, мабуть, не зрозуміти, що такого засудити армію захисників. І немає слів в жодній мові, здатних це донести до того, хто не відчув цього болю. Навіть учора я мала наївну надію, що я зможу все виправити. Що ми проведемо хоч 200 нарад і таки пояснимо, досягнемо, донесемо свою думку. І текст буде видалено, а замість нього з'явиться інший. Сьогодні я зрозуміла, що цього не станеться», – написала Покальчук на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що у таких важливих звітах не може не бути даних про другий бік війни, зокрема про те, хто розпочав цю війну – Росія.

Зазначається, що представники Amnesty International звернулися до Міноборони України з проханням про реакцію, але дали дуже мало часу на відповідь: "Внаслідок цього, самі того не бажаючи, організація створила матеріал, який прозвучав як підтримка російських наративів".

На думку Покальчука, це дослідження перетворилося на інструмент російської пропаганди.

За останні кілька днів ми з колегами активно проводили роз'яснювальну роботу всередині організації. Я говорила з представниками Amnesty з десятків країн світу, щоб позицію України та українців почули. Також я неодноразово говорила з вищим керівництвом, яке, на жаль, у цій ситуації не зробило належних кроків, щоб захистити інтереси людей, на чиє благо працює організація та весь правозахисний рух. На додаток до відсутності належної реакції, відбулося ігнорування великої активістської ініціативи людей з усього світу, яких обурив цей прес-реліз. Мені дуже це визнавати, але ми з керівництвом Amnesty International розійшлися ціннісно, тому я прийняла рішення залишити організацію», - резюмувала вона.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала доповідь, з якої випливає, що українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях та житлових районах.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у відповідь на це заявив, що Amnesty International бере участь у російській кампанії дезінформації та пропаганди.

Український офіс правозахисної організації Amnesty International заявив , що не брав участі в підготовці та поширенні доповіді, в якій йдеться, що українська армія наражає цивільних осіб на небезпеку.

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