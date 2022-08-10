Пожежа на пивзаводі в Донецьку. Фото: «Типовий Донецьк»

Користувачі соцмереж повідомляють про влучення снарядів на територію пивоварного заводу в окупованому Донецьку. У мережі з'явились відео масштабної пожежі.



Підприємство відновило діяльність у березні 2017 року під керівництвом угрупування «ДНР». Його відкрили на виробничих потужностях броварні «Сармат». Чи працювало виробництво останнім часом, невідомо.





Завод розташований на проспекті Ілліча, 106 у Калінінському районі.



Оновлено. Внаслідок обстрілу території Донецького пивоварного заводу стався витік аміаку, повідомив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



Зона ураження становить два кілометри. Містянам рекомендують не перебувати на вулиці і не відчиняти вікна.