У Донецьку — масштабна пожежа на пивзаводі, стався витік аміаку

Оновлено
10 серпня 2022, 22:24

У Донецьку — масштабна пожежа на пивзаводі, стався витік аміаку

Пожежа на пивзаводі в Донецьку. Фото: «Типовий Донецьк» Пожежа на пивзаводі в Донецьку. Фото: «Типовий Донецьк»

Користувачі соцмереж повідомляють про влучення снарядів на територію пивоварного заводу в окупованому Донецьку. У мережі з'явились відео масштабної пожежі.

Підприємство відновило діяльність у березні 2017 року під керівництвом угрупування «ДНР». Його відкрили на виробничих потужностях броварні «Сармат». Чи працювало виробництво останнім часом, невідомо.



Завод розташований на проспекті Ілліча, 106 у Калінінському районі.

Оновлено. Внаслідок обстрілу території Донецького пивоварного заводу стався витік аміаку, повідомив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.

Зона ураження становить два кілометри. Містянам рекомендують не перебувати на вулиці і не відчиняти вікна.

Ще за темою

Події
Війна наслідки обстрілу Пожежа
Місця
Донецьк

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:27
Обстріл Донецька, ситуація в області. Головне за день ►
22:24
У Донецьку — масштабна пожежа на пивзаводі, стався витік аміаку
21:34
«ДНР»: Двоє людей загинули та 12 поранені від обстрілів
16:35
Пацієнти у ліжках на вулиці, непідйомні ціни та «ви нам винні»: Як живе Маріуполь ►
16:27
Угруповання «ДНР» розпочало ексгумацію тіл на стихійних кладовищах у Маріуполі
16:10
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
15:47
Поліцейські зареєстрували 19 злочинів армії РФ проти населення Луганщини
15:17
У передмісті окупованої Горлівки через обстріл загинула жінка
14:25
Угруповання «ДНР» показало як виглядає залізничний вокзал Донецька після обстрілу
14:22
Постраждалих через вибухи в Криму побільшало, наслідки ліквідують 400 осіб
13:10
Кадиров заявив про «зачистку» від ЗСУ окупантами заводу в Соледарі
12:48
«ЛНР»: Пожежу на шахті «Самсонівська-Західна» гасять третій день
12:18
Глава «ДНР» заявив, що перший «трибунал» у Маріуполі буде організовано до кінця літа
11:14
В окупованому Мелітополі пошкоджено штаб партії Путіна «Єдина Росія»
10:55
В окупованому Донецьку поранено трьох працівників газової служби
Всі новини
23:32
Соледар: Якщо тривають бої, як евакуюватися з міста?
23:27
Обстріл Донецька, ситуація в області. Головне за день ►
22:24
У Донецьку — масштабна пожежа на пивзаводі, стався витік аміаку
22:03
У «АТБ» пояснили закриття своїх магазинів в Донецькій області
21:34
«ДНР»: Двоє людей загинули та 12 поранені від обстрілів
20:30
У мережі з'явилось відео пошкодженого Каховського мосту
19:30
Мінімум 6 людей загинули під час обстрілу Бахмута
18:30
Двох колишніх правоохоронців судитимуть за відео з позиціями ЗСУ
18:21
У Бахмуті спалахнули кілька будинків після обстрілу з боку російських військ
18:00
СБУ оголосила у міжнародний розшук екс-нардепа від Партії регіонів
17:43
Відносини з Росією після війни залежатимуть від того, що буде з нею у майбутньому – Єрмак
16:55
Закінчити активну фазу війни до настання зими життєво необхідно – голова Офісу президента
16:35
Пацієнти у ліжках на вулиці, непідйомні ціни та «ви нам винні»: Як живе Маріуполь ►
16:27
Угруповання «ДНР» розпочало ексгумацію тіл на стихійних кладовищах у Маріуполі
16:10
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
Всі новини
ВІДЕО
Соледар: Якщо тривають бої, як евакуюватися з міста?
10 серпня, 23:32
Обстріл Донецька, ситуація в області. Головне за день ►
10 серпня, 23:27
У Донецьку — масштабна пожежа на пивзаводі, стався витік аміаку
10 серпня, 22:24

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти