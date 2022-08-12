Росія завдала удару по Запоріжжю, поранена жінка

12 серпня 2022, 20:10

Росія завдала удару по Запоріжжю, поранена жінка

Мешканка Запоріжжя отримала поранення внаслідок удару російських військ по Шевченківському району міста увечері 12 серпня. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Близько 19:15 ворог завдав удару містом Запоріжжя. Усього випущено 5 снарядів. Руйнування отримали об'єкти інфраструктури у Шевченківському районі обласного центру. Виникла пожежа. Поки що відомо про одну поранену жінку», - написав Старух у Telegram.

Глава обладміністрації закликав мешканців Запоріжжя дотримуватись правил повітряної тривоги та не розголошувати інформацію про удари.

Інформація уточнюється.

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