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Украину беспокоят ракетные системы вдоль границы со стороны Беларуси — Залужный

16 августа 2022, 22:30

Украину беспокоят ракетные системы вдоль границы со стороны Беларуси — Залужный

В Украине вызывают беспокойство расположенные вдоль государственной границы со стороны Беларуси ракетные системы. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Залужный уточнил, что речь идет, в частности, о системах на аэродроме Зябровка.

«По всей линии фронта противник продолжает наступать. При этом производит около 700-800 обстрелов наших позиций ежедневно, применяя от 40 до 60 тысяч боеприпасов. Основные усилия сосредоточены на вытеснении наших войск из Донецкой области. Наиболее напряженная ситуация сейчас в направлении Авдеевка — Пески — Марьинка», — отметил главнокомандующий ВСУ.

По его словам, оккупанты продолжают обстреливать мирные города и села Украины.

«Больше всего страдают от вражеских обстрелов Николаев, Харьков, Марганец, Никополь, Березнеговатое», — перечислил Залужный.

О ситуации на фронте он рассказал по телефону начальнику Штаба обороны Вооруженных сил Канады Уэйну Дональду Эйру. Также Залужный поблагодарил канадскую сторону за помощь, особенно в подготовке украинских военных.

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