Украину беспокоят ракетные системы вдоль границы со стороны Беларуси — Залужный

В Украине вызывают беспокойство расположенные вдоль государственной границы со стороны Беларуси ракетные системы. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.



Залужный уточнил, что речь идет, в частности, о системах на аэродроме Зябровка.



«По всей линии фронта противник продолжает наступать. При этом производит около 700-800 обстрелов наших позиций ежедневно, применяя от 40 до 60 тысяч боеприпасов. Основные усилия сосредоточены на вытеснении наших войск из Донецкой области. Наиболее напряженная ситуация сейчас в направлении Авдеевка — Пески — Марьинка», — отметил главнокомандующий ВСУ.



По его словам, оккупанты продолжают обстреливать мирные города и села Украины.



«Больше всего страдают от вражеских обстрелов Николаев, Харьков, Марганец, Никополь, Березнеговатое», — перечислил Залужный.



О ситуации на фронте он рассказал по телефону начальнику Штаба обороны Вооруженных сил Канады Уэйну Дональду Эйру. Также Залужный поблагодарил канадскую сторону за помощь, особенно в подготовке украинских военных.