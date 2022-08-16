Україну турбують ракетні системи вздовж кордону з боку Білорусі — Залужний

В Україні викликають занепокоєння розташовані вздовж державного кордону з боку Білорусі ракетні системи. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.



Залужний уточнив, що йдеться, зокрема, про системи на аеродромі Зябрівка.



«По всій лінії фронту супротивник продовжує наступати. При цьому чинить близько 700-800 обстрілів наших позицій щодня, застосовуючи від 40 до 60 тисяч боєприпасів. Основні зусилля зосереджені на витісненні наших військ з Донецької області. Найбільш напружена ситуація зараз у напрямку Авдіївка — Піски — Мар'їнка», — зазначив головнокомандувач ЗСУ.



За його словами, окупанти продовжують обстрілювати мирні міста та села України.



«Найбільше страждають від ворожих обстрілів Миколаїв, Харків, Марганець, Нікополь, Березнегувате», — перелічив Залужний.



Про ситуацію на фронті він розповів телефоном начальнику Штабу оборони Збройних сил Канади Вейну Дональду Ейру. Також Залужний подякував канадській стороні за допомогу, особливо у підготовці українських військових.