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Более 90% украинцев верят в победу Украины в войне против РФ

22 августа 2022, 14:37

Более 90% украинцев верят в победу Украины в войне против РФ

Более 90% опрошенных украинцев верят в победу Украины в войне с Россией, 77% - верят и 15% - скорее верят, а 4% респондентов не верят или скорее не верят в победу. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова.


31% из тех, кто верит в победу Украины, считает, что её следует ожидать до конца 2022 года, 34% считают, что она наступит через 1-2 года. 7% опрошенных социологами считают, что для достижения победы над РФ понадобится 3-5 лет. А 23% не смогли ответить на этот вопрос.

Более половины украинцев говорят, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года. Еще же 20,5% согласиться считать победой Украины в войне уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри РФ.

Малая часть респондентов сочтут победой Украины завершение войны с теми или иными уступками со стороны украинского государства, около 9% будут считать победой изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, 7,5% - восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, а 3% украинцев - прекращение войны, даже если оккупанты останутся на территориях, которые были захвачены ими в результате полномасштабного вторжения.

Ранее, 19 августа, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в повестке дня Украины пошаговая демилитаризация оккупированного Крыма.

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