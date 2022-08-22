Более 90% украинцев верят в победу Украины в войне против РФ

Более 90% опрошенных украинцев верят в победу Украины в войне с Россией, 77% - верят и 15% - скорее верят, а 4% респондентов не верят или скорее не верят в победу. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова.



31% из тех, кто верит в победу Украины, считает, что её следует ожидать до конца 2022 года, 34% считают, что она наступит через 1-2 года. 7% опрошенных социологами считают, что для достижения победы над РФ понадобится 3-5 лет. А 23% не смогли ответить на этот вопрос.