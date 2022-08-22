Понад 90% українців вірять у перемогу України у війні проти РФ

22 серпня 2022, 14:37

Понад 90% українців вірять у перемогу України у війні проти РФ

Понад 90% опитаних українців вірять у перемогу України у війні з Росією, 77% - вірять та 15% - скоріше вірять, а 4% респондентів не вірять чи скоріше не вірять у перемогу. Про це свідчать результати опитування фонду «Демократичні ініціативи» та Центру Разумкова.


31% із тих, хто вірить у перемогу України, вважає, що її слід очікувати до кінця 2022 року, 34% вважають, що вона настане через 1-2 роки. 7% опитаних соціологами вважають, що задля досягнення перемоги над РФ знадобиться 3-5 років. А 23% не змогли відповісти на це запитання.

Більше половини українців кажуть, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року. Ще 20,5% погодится вважати перемогою України у війні знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині РФ.

Мала частина респондентів визнають перемогою України завершення війни з тими чи іншими поступками з боку української держави, близько 9% вважатимуть перемогою вигнання російських військ з усієї території України, крім окупованого Криму, 7,5% - відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, а 3% українців – припинення війни, навіть якщо окупанти залишаться на територіях, захоплених ними внаслідок повномасштабного вторгнення.

Раніше, 19 серпня, секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що на порядку денному України покрокова демілітаризація окупованого Криму.

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