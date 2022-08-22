Понад 90% українців вірять у перемогу України у війні проти РФ

Понад 90% опитаних українців вірять у перемогу України у війні з Росією, 77% - вірять та 15% - скоріше вірять, а 4% респондентів не вірять чи скоріше не вірять у перемогу. Про це свідчать результати опитування фонду «Демократичні ініціативи» та Центру Разумкова.



31% із тих, хто вірить у перемогу України, вважає, що її слід очікувати до кінця 2022 року, 34% вважають, що вона настане через 1-2 роки. 7% опитаних соціологами вважають, що задля досягнення перемоги над РФ знадобиться 3-5 років. А 23% не змогли відповісти на це запитання.