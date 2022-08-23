РФ отримає потужну відповідь у разі збільшення кількості обстрілів 23-24 серпня - Зеленський

РФ отримає потужну відповідь у разі, якщо російські війська збільшать кількість обстрілів України 23-24 серпня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній із президентом Польщі Анджеєм Дудою у Києві.

«Будуть бити нас – будуть отримувати відповідь, потужну відповідь. Хочу сказати, що з кожним днем – думаю, ви це бачите в інформаційному просторі, – з кожним днем ця відповідь буде наростати. Буде все сильніше та сильніше», - сказав Зеленський.



Також президент України заявив, що має інформацію від української розвідки та іноземних партнерів щодо планів РФ. За його словами, загроза збільшення кількості обстрілів 23-24 серпня є, але водночас президент зазначив, що така загроза з боку Росії є щоденною та постійною.

До того ж Володимир Зеденський підкреслив, що Україна не розрізняє, чи завдає РФ ударів по Києву чи по Донбасу, і відповідатиме на всі обстріли.

«Для мене, як для президента, упевнений, як для кожного українця, Київ, Чернігів, Донбас – усе це однакове. Там усі наші українці живуть. У Харкові, Запоріжжі. Відповідь така сама буде і в цих містах», - заявив український глава держави.

Раніше в МВС України закликали українців найближчими кількома днями ховатися в укриття при кожній тривозі.



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