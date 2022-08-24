У ГУР МО розповіли про відсутність загрози проведення наземної операції з боку Білорусі

Незважаючи на те, що Білорусь уже тим чи іншим чином бере участь у війні проти України, загрози наземної операції з боку білоруської держави наразі немає. Про це в інтерв'ю Nexta повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.



«На жаль, держава Білорусь уже втягнута у війну проти України. Щодо наземної операції сьогодні безпосередньо такої загрози немає, але в майбутньому, якщо вона з'явиться, реагуватимемо належним чином», - сказав він і зазначив, що Білорусь надає свої аеродроми для завдання повітряних ударів по українських населених пунктах, ремонтує російську пошкоджену військову техніку і вербує громадян країни для участі у безпосередніх бойових діях проти України.



Щодо провокації з боку РФ на День Незалежності України Андрій Юсов сказав, що незалежно від дати загрози масованих повітряних атак та ударів ракет зберігаються, а в Росії ще залишаються запаси високоточної зброї, а також старих радянських ракет.

При цьому Юсов зазначив, що в День Незалежності ризики все ж таки підвищені і закликав українців належним чином реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Учора, 23 серпня, президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ отримає потужну відповідь у разі, якщо російські війська збільшать кількість обстрілів України 23-24 серпня.



Раніше в МВС України закликали українців найближчими кількома днями ховатися в укриття при кожній тривозі.



Нагадаємо, що в низці українських регіонів на найближчі кілька днів влада вводить додаткові обмеження у зв'язку з можливими провокаціями Росії до Дня Незалежності України. У Дніпропетровській та Харківській областях відомо, що і у великих містах Донеччини, у Києві забороняються масові заходи та збори громадян.