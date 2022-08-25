Зеленский и Байден обсудили, как приблизить победу Украины

В четверг, 25 августа, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден провели телефонный разговор. Об этом сообщил глава Украинского государства.



Лидеры государств обсудили, какие шаги необходимо сделать Украине на пути к победе над РФ, а также поговорили о важности привлечения РФ к ответственности за военные преступления.



«Провел великолепный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Поблагодарил за непоколебимую поддержку украинского народа — в сфере безопасности и финансовую – со стороны США. Обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления», — написал Зеленский в Twiter.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен позвонить Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить информацию о «референдумах» на оккупированных территориях и ход поставок Украине американского вооружения.