Зеленський та Байден обговорили, як наблизити перемогу України

У четвер, 25 серпня, президент України Володимир Зеленський та президент США Джозеф Байден провели телефонну розмову. Про це повідомив глава Української держави.



Лідери держав обговорили, які кроки потрібно зробити Україні на шляху до перемоги над РФ, а також поговорили про важливість притягнення РФ до відповідальності за військові злочини.



«Провів чудову розмову з США Джозефом Байденом. Подякував за непохитну підтримку українського народу — у сфері безпеки та фінансової — з боку США. Обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором та важливість притягнення Росії до відповідальності за військові злочини», — написав Зеленський у Twiter.

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Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден має намір зателефонувати Володимиру Зеленському, щоб обговорити інформацію про «референдуми» на окупованих територіях та перебіг поставок Україні американського озброєння.