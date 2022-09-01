Сколько школ в Украине проводят обучение онлайн, рассказали в Минобразования

В Украине из 12 тысяч 910 школ с сегодняшнего дня обучение в 3,5 тысячи осуществляется исключительно в очном режиме, почти в пяти тысячах — полностью онлайн. Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко.



По его словам, около 4,5 тысячи школ учатся в смешанном режиме — это офлайн-обучение с элементами дистанционного.



«Все остальные школы будут обучаться в онлайн-режиме», — сказал Витренко.



Замминистра уточнил, что в онлайн-режиме будут осуществлять обучение и те 1 тысяча 288 школ, которые находятся на временно оккупированной территории, и в объединенных территориальных громадах на особо опасных территориях, где ведутся боевые действия.



По данным ведомства, из-за бомбардировок и обстрелов оккупантов в Украине повреждены 2405 учебных заведений. 270 из них разрушены полностью.