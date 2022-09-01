Скільки шкіл в Україні проводять навчання онлайн, розповіли у Міносвіти

В Україні з 12 тисяч 910 шкіл відсьогодні навчання у 3,5 тисячі здійснюється виключно в очному режимі, майже у п'яти тисячах — повністю онлайн. Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко.



За його словами, близько 4,5 тисяч шкіл навчаються у змішаному режимі — це офлайн-навчання з елементами дистанційного.



«Всі інші школи навчатимуться в онлайн-режимі», — сказав Вітренко.



Заступник міністра уточнив, що в онлайн-режимі здійснюватимуть навчання і ті 1 тисяча 288 шкіл, що знаходяться на тимчасово окупованій території, та в об'єднаних територіальних громадах на особливо небезпечних територіях, де ведуться бойові дії.



За даними відомства, через бомбардування та обстріли окупантів в Україні пошкоджено 2405 навчальних закладів. 270 із них зруйновано повністю.