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В 40 населенных пунктов Донетчины энергетики дали свет

02 сентября 2022, 14:29

В 40 населенных пунктов Донетчины энергетики дали свет

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в 40 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.

Отмечается, что за сутки аварийно-ремонтные бригады вернули свет в дома 21 694 семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.

«Вчера энергетики, с разрешения военных, смогли попасть к ряду поврежденных обстрелами сетей и оборудованию и снова подать свет на 17,7 тысячи домохозяйств Бахмутской громады. Кроме того, специалистам энергокомпании удалось возобновить электроснабжение более чем тысяче домохозяйств Константиновской громады, более чем тысяче домохозяйств Славянской общины и для 1,1 тысячи домохозяйств Марьинской громады, где более 300 семей почти месяц ожидали возвращения света из-за непрерывных боев», — сообщили в компании.

Там добавили, что энергетики также работали в Авдеевской, Торецкой и Селидовской громадах.

«Без света остается 91 населенный пункт, где энергетики не могут работать и нет разрешения на проведение работ от военных. Самые сложные направления — Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское, Славянское», — перечислили в ДТЭК.

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