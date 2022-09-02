У 40 населених пунктів Донеччини енергетики дали світло

02 вересня 2022, 14:29

У 40 населених пунктів Донеччини енергетики дали світло

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у 40 населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.

Зазначається, що за добу аварійно-ремонтні бригади повернули світло у будинки 21 694 сімей у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.

«Вчора енергетики, з дозволу військових, змогли потрапити до низки пошкоджених обстрілами мереж та обладнання та знову подати світло на 17,7 тисячі домогосподарств Бахмутської громади. Крім того, фахівцям енергокомпанії вдалося відновити електропостачання більш ніж тисячі домогосподарств Костянтинівської громади, більш ніж тисячі домогосподарств Слов'янської громади та для 1,1 тисячі домогосподарств Мар'їнської громади, де понад 300 сімей майже місяць очікували на повернення світла через безперервні бої», — повідомили в компанії.

Там додали, що енергетики також працювали в Авдіївській, Торецькій та Селидівській громадах.

«Без світла залишається 91 населений пункт, де енергетики не можуть працювати та немає дозволу на проведення робіт від військових. Найскладніші напрями — Авдіївське, Мар'їнське, Торецьке, Бахмутське, Слов'янське», — перерахували у ДТЕК.

Ще за темою

Інше
Війна Електропостачання Енергопостачання
Організації
ДТЕК
Місця
Донецька область

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:26
Заступнику «мера» Маріуполя, депутату від ОПЗЖ оголошено про підозру у держзраді
15:14
За поширення «освітніх стандартів» РФ в окупації передбачено санкції
13:40
Україна готує план евакуації мешканців Криму на випадок боїв ►
12:54
У Луганській ОВА повідомили про вибух в окупованій військами РФ Кремінній
12:31
«ДНР»: Чоловік підірвався на міні «Пелюстка» у Петрівському районі Донецька
12:25
«ЛНР» виманює чоловіків на вулицю та забирає на фронт
12:20
Розбомблений драмтеатр у Маріуполі готують до відновлення
11:24
«Я багато чого бачив»: Гендиректор МАГАТЕ розповів про відвідування Запорізької АЕС
10:36
У Херсоні чути вибухи, у соцмережах повідомляють про пошкодження гуртожитку окупантів
09:22
В окупованому Мелітополі вночі горів склад БК армії РФ — мер Федоров
09:12
У «ДНР» заявили про загибель чотирьох людей під час обстрілу
23:41
Росія перенесла терміни захоплення усієї Донецької області — головне за день ►
20:29
Російські війська перекидають техніку через Маріуполь на Бердянськ – Андрющенко
18:51
«ДНР»: В Макіївці поранено двох дітей
17:19
У «ДНР» заявили про загибель двох мешканців Донецька під час обстрілу
Всі новини
15:26
Заступнику «мера» Маріуполя, депутату від ОПЗЖ оголошено про підозру у держзраді
15:14
За поширення «освітніх стандартів» РФ в окупації передбачено санкції
14:52
Обмін полоненими з Росією: 14 українських військових повернулися додому
14:47
Доньки Путіна очолили список: Уряд України схвалив нові санкції
14:31
Дружина українського військового потай від чоловіка передавала РФ дані про ЗСУ — СБУ
14:29
У 40 населених пунктів Донеччини енергетики дали світло
14:20
Мінінфраструктури: Україна експортувала 5 млн тонн агропродукції в рамках «зернової угоди»
13:57
Понад 70% ВНЗ готові до проведення очного навчання — уряд
13:40
Україна готує план евакуації мешканців Криму на випадок боїв ►
12:54
У Луганській ОВА повідомили про вибух в окупованій військами РФ Кремінній
12:31
«ДНР»: Чоловік підірвався на міні «Пелюстка» у Петрівському районі Донецька
12:25
«ЛНР» виманює чоловіків на вулицю та забирає на фронт
12:20
Розбомблений драмтеатр у Маріуполі готують до відновлення
11:47
В уряді України розраховують отримати німецькі та американські танки
11:24
«Я багато чого бачив»: Гендиректор МАГАТЕ розповів про відвідування Запорізької АЕС
Всі новини
ВІДЕО
Україна готує план евакуації мешканців Криму на випадок боїв ►
02 вересня, 13:40
«ЛНР» виманює чоловіків на вулицю та забирає на фронт
02 вересня, 12:25
У Слов'янську під обстріл потрапив дитячий садок
02 вересня, 08:41

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти