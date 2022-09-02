У 40 населених пунктів Донеччини енергетики дали світло

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у 40 населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за добу аварійно-ремонтні бригади повернули світло у будинки 21 694 сімей у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.



«Вчора енергетики, з дозволу військових, змогли потрапити до низки пошкоджених обстрілами мереж та обладнання та знову подати світло на 17,7 тисячі домогосподарств Бахмутської громади. Крім того, фахівцям енергокомпанії вдалося відновити електропостачання більш ніж тисячі домогосподарств Костянтинівської громади, більш ніж тисячі домогосподарств Слов'янської громади та для 1,1 тисячі домогосподарств Мар'їнської громади, де понад 300 сімей майже місяць очікували на повернення світла через безперервні бої», — повідомили в компанії.



Там додали, що енергетики також працювали в Авдіївській, Торецькій та Селидівській громадах.



«Без світла залишається 91 населений пункт, де енергетики не можуть працювати та немає дозволу на проведення робіт від військових. Найскладніші напрями — Авдіївське, Мар'їнське, Торецьке, Бахмутське, Слов'янське», — перерахували у ДТЕК.