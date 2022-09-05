Пограничники нанесли удар по позициям армии РФ в районе Святогорска

В Святогорском районе украинскими силами атакованы позиции росссийских войск. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.



«Пограничники бьют по позициям российских сил в Святогорском районе», — написали в ГПСУ.



Отмечается, что с помощью беспилотников пограничники разведывают места дислокации военной техники и личного состава врага, а впоследствии обнаруженные цели поражают мобильные группы, передвигающиеся по фронту.



На видео по позициям оккупантов пограничники «отработали» со станкового противотанкового гранатомета, к тому же для большей точности огня, параллельно военные вели корректировкe огня дроном.





«Такая тактика позволяет не только наносить урон врагу, но и продвигаться вперед, занимая более выгодные позиции для обороны», - написали пограничники.

Ранее в утренней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что украинские военные за сутки отбили атаку российских сил на Авдеевском и Бахмутском направлениях.