Червоний хрест все ще не може отримати доступ до українських військових у Оленівці

Міжнародний Комітет Червоного Хреста не перестає вести переговори з Росією для того, щоб отримати доступ на територію слідчого ізолятора в Оленівці, але поки що прогресу в цьому питанні немає. Про це пише УНН.



«Поки що немає такого доступу. Переговори ведуться і вони не припинялися весь цей час. Але, оскільки вони мають конфіденційний характер, подробиці ми не можемо розголошувати», – пояснив представник МКЧХ в Україні Олександр Власенко.



Водночас він додав, що співробітники МКЧХ ведуть переговори з РФ не лише для того, щоб отримати доступ на територію ізолятора, а й побачити людей, які там перебували.



«Йдеться про категорію людей, які поранені, і їх, ймовірно, перевели кудись до медичного закладу. Друга категорія – це тіла тих, хто загинув унаслідок цієї трагедії. Ми маємо своїх експертів для судово-медичної експертизи, які могли б зробити висновки, був би у них такий доступ. І третя категорія людей – це ті, які не постраждали, і також, ймовірно, знаходяться в якомусь іншому місці», – пояснив представник Червоного хреста.



Власенко зазначив, що щойно російська сторона надасть експертам доступ безпосередньо до українських військових, які перебували на території ізолятора – з'явиться можливість надати їм допомогу.



Червоний Хрест уже місяць не може отримати доступу до місця загибелі українських полонених у слідчому ізоляторі в окупованій Оленівці.