У «Єдиній Росії» запропонували дату «референдуму» на окупованій території

07 вересня 2022, 17:48

У «Єдиній Росії» запропонували дату «референдуму» на окупованій території

Дату проведення незаконних «референдумів» на окупованих територіях, серед яких не лише частина Донецької та Луганської областей, знову перенесено. Секретар генради партії «Єдина Росія» Андрій Турчак запропонував нову дату – 4 листопада. В цей день росіяни відзначають День народної єдності.

За його словами, це «було б правильно та символічно».

У своєму Telegram-каналі Турчак написав, що спирається на дані соціологічного дослідження партії.

Нагадаємо, що російські окупанти раніше призначили «референдум» про приєднання Донецької області до РФ на 11 вересня. Незадовго до цього «референдуми» анонсували у липні.

Раніше повідомлялося про кілька сценаріїв підготовки «референдумів».

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