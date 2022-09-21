Володимир Зеленський вважає малоймовірним застосування РФ ядерної зброї

21 вересня 2022, 17:47

Володимир Зеленський вважає малоймовірним застосування РФ ядерної зброї

Застосування ядерної зброї російськими військами – малоймовірно, світ не дозволить Володимиру Путіну це зробити. Про це в інтерв'ю німецькому виданню Bild заявив президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що його не здивував ядерний шантаж російського президента.

«Я не вірю, що він застосує цю зброю. Я не думаю, що світ дозволить йому використати цю зброю», - сказав Зеленський.

Також президент України зазначив, що слова Путіна не можна залишити без уваги. За словами Зеленського, у керівництва РФ, окрім війни в Україні, може з'явитися ідея захоплення частини Польщі, наприклад, із загрозою застосування ядерної зброї. Глава держави зазначив, що «ми не можемо піти на ці компроміси».

Зеленський також застеріг Німеччину від поступок ядерним загрозам Кремля.

«Післязавтра він може сказати, що «Німеччина теж пам'ятає НДР та ФРН такими, якими вони були раніше. Він скаже: «Вибачте, ми починаємо відновлювати стіну». Ось ми і привезли нашу російську цеглу. Чи погодиться на це Німеччина, побоюючись, що Росія застосує ядерну зброю?» – сказав журналістам Bild Володимир Зеленський.

Раніше, нагадаємо, президент Росії Володимир Путін після оголошення часткової мобілізації в РФ погрожував західним країнам застосуванням ядерної зброї.

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