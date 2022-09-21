Путін виступив з відкритими ядерними загрозами — Байден на Генасамблеї ООН

Джо Байден на Генасамблеї ООН. Скріншот

Володимир Путін виступив з відкритими ядерними загрозами та безрозсудною зневагою до зобов'язань режиму нерозповсюдження, заявив президент США Джо Байден на засіданні Генеральної асамблеї ООН.



Байден зазначив, що «зараз Росія закликає дедалі більше військовослужбовців розпочати бій». Також він сказав, що Кремль організує фіктивний «референдум», що є надзвичайно серйозним порушенням Статуту ООН.



«Ми виявили солідарність з Україною. США хочуть, щоби війна закінчилася на справедливих умовах. На тих умовах, під якими ми всі підписалися б», — повідомив Байден.



Також лідер США наголосив, що ніхто не загрожував Росії, і ніхто, окрім Росії, не прагнув конфлікту.

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