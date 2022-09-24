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В Кремле хотят закрыть границу для выезда мужчин и думают над введением военного положения - СМИ

24 сентября 2022, 21:43

В Кремле хотят закрыть границу для выезда мужчин и думают над введением военного положения - СМИ

Президент РФ Владимир Путин по итогам псевдореферендумов может обратиться к Федеральному собранию 30 сентября, и это будет проведено по аналогии с 2014 годом, когда Россия аннексировала Крым. Об этом пишет издание «Верстка»  со ссылкой на источники в российском парламенте.

«Это значит, что депутатов и сенаторов, скорее всего, соберут в Георгиевском зале Кремля, Путин обратится к ним по итогам проведенных "референдумов", затем должно быть подписание договора о присоединении территорий. Возможен также вариант, что Путин приедет в Госдуму», - пишет издание.

Также сейчас в Кремле обсуждается возможность введения военного положения, по словам собеседников, это произойдет в том случае, если Украина продолжит атаковать так называемые  «присоединенные территории». План ввести военное положение два источника, близких к Кремлю, называли «нежелательным, но возможным».

Кроме того, по словам одного из них, запрет на выезд из России подлежащих призыву мужчин может быть объявлен еще до обращения президента, так как власти оценивают поток уезжающих из страны мужчин как «вызывающий тревогу».

«В начале недели этот план будет обсуждаться президентом и представителями парламента и правительства, тогда и будет окончательно сформулировано решение», - говорится в материале.

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