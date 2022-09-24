У Кремлі хочуть закрити кордон для виїзду чоловіків і думають над запровадженням військового стану - ЗМІ

24 вересня 2022, 21:43

У Кремлі хочуть закрити кордон для виїзду чоловіків і думають над запровадженням військового стану - ЗМІ

Президент РФ Володимир Путін за підсумками псевдореферендумів може звернутися до Федеральних зборів 30 вересня, і це буде проведено за аналогією з 2014 роком, коли Росія анексувала Крим. Про це пише видання «Верстка» з посиланням на джерела у російському парламенті.

«Це означає, що депутатів та сенаторів, швидше за все, зберуть у Георгіївській залі Кремля, Путін звернеться до них за підсумками проведених "референдумів", потім має бути підписання договору про приєднання територій. Можливий також варіант, що Путін приїде до Держдуми», - пише видання.

Також зараз у Кремлі обговорюється можливість запровадження військового стану, за словами співрозмовників, це станеться у тому випадку, якщо Україна продовжить атакувати так звані «приєднані території». План ввести військовий стан два джерела, близькі до Кремля, називали «небажаним, але можливим».

Крім того, за словами одного з них, заборона на виїзд з Росії чоловіків, які підлягають призову, може бути оголошена ще до звернення президента, оскільки влада оцінює потік чоловіків, які виїжджають з країни, як «викликаючий тривогу».

«На початку тижня цей план буде обговорюватися президентом та представниками парламенту та уряду, тоді і буде остаточно сформульовано рішення», - йдеться у матеріалі.

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