Навчалися в РФ, пов'язані з Кремлем: Які «іноземні спостерігачі» прибули на «референдум»

24 вересня 2022, 22:32

Навчалися в РФ, пов'язані з Кремлем: Які «іноземні спостерігачі» прибули на «референдум»

До спостереження за так званим «голосуванням» на псевдореферендумах на окупованих українських територіях Кремль залучив нібито «незалежних іноземних спостерігачів», які мають прямі зв'язки з російськими структурами. Про це йдеться у матеріалі видання «The Insider».

«Іноземці не помічають порушень, навіть попри десятки записів із під'їзних камер спостереження, на яких видно, як жінки зі скриньками для голосування ходять у супроводі озброєних військових. Пояснюється їхня неувага просто — "незалежні спостерігачі" або навчалися у російських вишах, або пов'язані з кремлівськими структурами», — пише видання.

Зокрема, в одному з пропагандистських телесюжетів з'являється міжнародний спостерігач з Італії на ім'я Елізео Берліозі. По фото цього італійця в мережі легко знаходиться Елізео Бертолазі. Згідно з Європейською платформою демократичних виборів, Бертолазі є молодшим науковим співробітником прокремлівського Інституту перспективних досліджень у галузі геополітики та допоміжних наук, кореспондентом інформаційного агентства «Росія сьогодні». До холдингу входить і РІА «Новини», а очолює «Росію сьогодні» пропагандист Дмитро Кисельов.

Також Бертолазі брав участь у «італійській делегації», яка відвідала Крим у лютому 2018 року, повідомлялося, що він її очолював. РІА "Новини" писало, що Бертолазі є засновником італійської компанії "Агровенеція". Брав інтерв'ю у «жительки Горлівки Анни Тув», разом вони мітингували в центрі Берліна біля Бранденбурзьких воріт на підтримку Донбасу проти української влади.

Ще один "іноземний незалежний спостерігач" - француз Андре Мішель Клод Шанклю. Повідомляється, що він президент французької НКО Le Collectif France-Russie. На своїй сторінці у Facebook Шанклю публікує фотографії, які змушують сумніватися у його «незалежності». Також Шанклю протестував проти вакцинації COVID-19.

Крім того, Шанклю - лідер асоціації "Франція-Росія" (France-Russie), виступав із критикою антиросійських санкцій після приєднання Криму. У 2015 році він заявляв, що конфлікт на сході України спровокував Вашингтон і НАТО, і «якби Росія хотіла «взяти ситуацію до своїх рук», то російські війська вже були б у Києві».

Також у матеріалах пропагандистів фігурує спостерігач зі Словаччини – президентка Словацької асоціації випускників російських та радянських вишів, політологиня Любиця Блашкова. Вона закінчила російський виш, також її називають «великим другом Росії». Блашкова є випускницею Волгоградського державного педагогічного та Московського державного педагогічного інститутів. Двічі підвищувала кваліфікацію в МДУ.

Ще один «іноземний спостерігач», якого цитує ТАСС, — німець Томас Рьопер, який ідеально говорить російською мовою. Він каже, що приїжджає на Донбас уже восьмий раз із березня. Рьопер – частий герой новин російської пропаганди. У серпні 2022 року він розповідав державному радіо Sputnik про боротьбу з інакодумством та атаку на свободу слова в Німеччині.

Рьопер як «німецький блогер» був у складі делегації «західних журналістів», яких окупанти привозили до Оленівки після загибелі українських військовополонених.

Однак Томас Рьопер вже давно живе у Росії. У своєму блозі він розповідає, що переїхав до Росії з Німеччини понад 20 років тому, добре володіє російською мовою. Нині він проживає у Санкт-Петербурзі.

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