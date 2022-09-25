Российские войска ночью обстреляли гражданские объекты в Донецкой области

Последствия обстрела в Донецкой области. Фото: Павел Кириленко

Российские войска ночью били по гражданским объектам Донецкой области по всей линии фронта, от Великой Новоселки до Святогорска. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



В Великоновоселковской общине россияне ударили из ЗРК С-300 по Андреевке — повредили три дома и местную школу. Людт не пострадали.



Поздним вечером россияне снова попали в Красногоровскую опорную школу. Ночью произошел еще один обстрел города — ранен местный житель.



Единичные прилеты были ночью по старой и центральной частям Авдеевки, к утру — массированный артобстрел центра города. По предварительной информации, пострадавших нет.



В Краматорском районе больше всего пострадала Святогорская община. В Святогорске снаряд попал в многоэтажное здание — ранены 6 человек. Также 2 частных дома повреждены в Крестище — там без жертв.



В Бахмутском районе россияне стреляли кассетными снарядами по Часовоярской общине — без пострадавших.



«Вся Донетчина — это зона боевых действий. Остаться здесь опасно! Эвакуируйтесь вовремя!» — призвал глава администрации.