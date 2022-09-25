Російські війська вночі обстріляли цивільні об'єктах на Донеччині

Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: Павло Кириленко

Російські війська вночі били по цивільних об'єктах Донецької області по всій лінії фронту, від Великої Новосілки до Святогірська. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



У Великоновосілківській громаді росіяни вдарили із ЗРК С-300 Андріївкою — пошкодили три будинки та місцеву школу. Людти не постраждали.



Пізнього вечора росіяни знову потрапили до Красногорівської опорної школи. Вночі стався ще один обстріл міста — поранено місцевого жителя.



Одиничні прильоти були вночі по старій і центральній частинах Авдіївки, до ранку — масований артобстріл центру міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає.



У Краматорському районі найбільше постраждала Святогірська громада. У Святогірську снаряд потрапив до багатоповерхової будівлі — поранено 6 людей. Також 2 приватні будинки пошкоджено у Хрестищі — там без жертв.



У Бахмутському районі росіяни стріляли касетними снарядами по Часовоярській громаді без потерпілих.



«Вся Донеччина — це зона бойових дій. Залишитися тут небезпечно! Евакуюйтеся вчасно!», - закликав голова адміністрації.