Російські війська вночі обстріляли цивільні об'єктах на Донеччині

25 вересня 2022, 10:35

Російські війська вночі обстріляли цивільні об'єктах на Донеччині

Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: Павло Кириленко Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: Павло Кириленко

Російські війська вночі били по цивільних об'єктах Донецької області по всій лінії фронту, від Великої Новосілки до Святогірська. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

 У Великоновосілківській громаді росіяни вдарили із ЗРК С-300 Андріївкою пошкодили три будинки та місцеву школу. Людти не постраждали.

 Пізнього вечора росіяни знову потрапили до Красногорівської опорної школи. Вночі стався ще один обстріл міста поранено місцевого жителя.

 Одиничні прильоти були вночі по старій і центральній частинах Авдіївки, до ранку масований артобстріл центру міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

У Краматорському районі найбільше постраждала Святогірська громада. У Святогірську снаряд потрапив до багатоповерхової будівлі поранено 6 людей. Також 2 приватні будинки пошкоджено у Хрестищі там без жертв.

У Бахмутському районі росіяни стріляли касетними снарядами по Часовоярській громаді без потерпілих.

«Вся Донеччина це зона бойових дій. Залишитися тут небезпечно! Евакуюйтеся вчасно!», - закликав голова адміністрації.

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