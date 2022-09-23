Разрушен мост, повреждены дома, погибли люди: Кириленко о ситуации на Донетчине

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: ОВА

Вчера вечером под обстрелы со стороны российских войск попали Бахмутская громада, Торецк, Славянск и Орловка. Есть жертвы и разрушения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«В Торецке россияне повредили двухэтажный дом, магазин и другие здания — погибли два человека, ранены пять. Также попали ракетой в девятиэтажку: большинство жителей было вовремя эвакуировано», — отметил Кириленко.



По его словам, все предыдущие сутки россияне вели огонь по Бахмутской громаде. Там погибли четыре мирных жителя, еще один ранен. Кроме того, разрушен мост, повреждены 11 домов.



Славянск попал под удар из зенитно-ракетной системы С-300: ракета попала во двор частного дома.



«Также накануне россияне разрушили новую амбулаторию в Орловке Очеретинской громады. Ночью россияне продолжили стрелять на Донецком и Горловском направлениях. В Кураховской громаде обстреляно Острое — один раненый. Периодические обстрелы Марьинской громады, единичные "прилеты" в Авдеевке, громко в Светлодарской громаде. Без жертв», — перечислил руководитель области.

Ранее Кириленко назвал количество жертв обстрелов со стороны российской армии за сутки.



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