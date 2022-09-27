У Балтійському морі зруйновано три нитки газопроводу «Північний потік»

27 вересня 2022, 15:23

У Балтійському морі зруйновано три нитки газопроводу «Північний потік»

У Балтійському морі зруйновано три нитки газопроводу «Північний потік». Цю руйнацію в Nord Stream AG, операторі «СП-1», назвали безпрецедентною, повідомляє російський «Інтерфакс».

«Руйнування, що сталися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів системи "Північний потік", мають безпрецедентний характер. Терміни відновлення працездатності газотранспортної інфраструктури поки що оцінити неможливо», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в російській компанії «Газпром» заявили, що технічне обслуговування єдиної робочої турбіни «Північного потоку» виявило «найгрубіші порушення», і газопровід не працюватиме без їх усунення.

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