Энергетики вернули свет в дома более 17 тысяч семей Донетчины

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в шести населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за 27 сентября аварийно-ремонтные бригады смогли вернуть электричество в дома 17 378 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.



«Вчера, с разрешения военных, энергетикам удалось вернуть свет в дома более 15 тысяч семей Торецкой громады. Кроме того, специалисты компании возобновили электроснабжение для более двух тысяч семей Марьинской громады и выполнили ряд работ в Славянской громаде», — проинформировали в энергокомпании.



Там также отметили, что пока что без света — 81 населенный пункт области. Самыми сложными направлениями остаются Бахмутское, Авдеевское, Торецкое и Марьинское.