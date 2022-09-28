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Энергетики вернули свет в дома более 17 тысяч семей Донетчины

28 сентября 2022, 16:58

Энергетики вернули свет в дома более 17 тысяч семей Донетчины

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в шести населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.

Отмечается, что за 27 сентября аварийно-ремонтные бригады смогли вернуть электричество в дома 17 378 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.

«Вчера, с разрешения военных, энергетикам удалось вернуть свет в дома более 15 тысяч семей Торецкой громады. Кроме того, специалисты компании возобновили электроснабжение для более двух тысяч семей Марьинской громады и выполнили ряд работ в Славянской громаде», — проинформировали в энергокомпании.

Там также отметили, что пока что без света — 81 населенный пункт области. Самыми сложными направлениями остаются Бахмутское, Авдеевское, Торецкое и Марьинское.

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