Енергетики повернули світло у будинки понад 17 тисяч сімей Донеччини

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у шести населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за 27 вересня аварійно-ремонтні бригади змогли повернути електрику у будинки 17 378 сімей у Бахмутському, Покровському та Краматорському районах.



«Вчора, з дозволу військових, енергетикам вдалося повернути світло у будинки понад 15 тисяч сімей Торецької громади. Крім того, фахівці компанії відновили електропостачання для понад двох тисяч сімей Мар'їнської громади та виконали низку робіт у Слов'янській громаді», — поінформували в енергокомпанії.



Там також зазначили, що поки що без світла — 81 населений пункт області. Найскладнішими напрямками залишаються Бахмутський, Авдіївський, Торецький та Мар'їнський.