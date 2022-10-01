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Россияне усилили принудительную мобилизацию на оккупированных территориях

01 октября 2022, 21:19

Россияне усилили принудительную мобилизацию на оккупированных территориях

На временно оккупированных украинских территориях россияне усилили проведение принудительной мобилизации. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

В Генштабе отметили, что российское военное руководство тщательно пытается скрыть потери личного состава в этой войне. В то же время политическое руководство РФ продолжает поиск путей восполнения потерь в живой силе.

«На временно захваченной территории Украины российские оккупационные власти, грубо нарушая правила ведения войны и права человека, активизировали меры по принудительной мобилизации мужского населения призывного возраста для восполнения потерь российских воинских частей. Для своевременного выполнения мобилизационных мероприятий и подавления сопротивления местного населения города Бердянск и Мелитополь прибыли дополнительные подразделения Росгвардии», — говорится в сообщении.

Кроме того, в РФ пытаются узаконить привлечение заключенных к участию в войне. По имеющейся у Генштаба ВСУ информации, на рассмотрение Госдумы России внесен законопроект об изменениях в российском уголовном кодексе, в котором предусматривается отбывание наказания осужденных в районе ведения боевых действий.

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