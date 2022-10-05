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Кремль опроверг подготовку Путиным обращения об изменении статуса «спецоперации»

05 октября 2022, 13:16

Кремль опроверг подготовку Путиным обращения об изменении статуса «спецоперации»

Президент России Владимир Путин не готовит нового обращения к россиянам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет, не будет. Это фейки», — ответил Песков журналистам на просьбу прокомментировать эту информацию.

Также в Кремле не подтвердили изменение статуса «специальной военной операции» и объявления «режима контртеррористической операции».

«Это целиком и полностью прерогатива верховного главнокомандующего. На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось. Речь идет о специальной военной операции, которая продолжается», — сказал Песков.

Сегодня утром российский телеграм-канал Readovka, сославшись на источник, написал, что Путин сегодня может выступить с обращением об изменении статуса «спецоперации» на «контртеррористическую».

Сегодня Путин подписал документы о вхождении четырех аннексированных регионов Украины в состав России. Теперь РФ считает сврими захваченные территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонсокй областей.

Ранее высказывались предположения, что после «присоединения» новых территорий к России, там будет проводиться «контртеррористическая операция». В частности, такое мнение озвучивал глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

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