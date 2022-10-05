Кремль спростував підготовку Путіним звернення щодо зміни статусу «спецоперації»

Президент Росії Володимир Путін не готує нового звернення до росіян, заявив його прес-секретар Дмитро Пєсков.



«Ні, не буде. Це фейки», — відповів Пєсков журналістам на прохання прокоментувати цю інформацію.



Також у Кремлі не підтвердили зміну статусу «спеціальної військової операції» і оголошення «режиму контртерористичної операції».



«Це цілком і повністю прерогатива верховного головнокомандувача. На сьогоднішній момент жодних таких рішень не приймалося. Йдеться про спеціальну військову операцію, яка триває», — сказав Пєсков.



Сьогодні вранці російський телеграм-канал Readovka, пославшись на джерело, написав, що Путін сьогодні може виступити зі зверненням про зміну статусу «спецоперації» на «контртерористичну».

Сьогодні Путін підписав документи про входження чотирьох анексованих регіонів України до складу Росії. Тепер РФ вважає свірі захоплені території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.



Раніше висловлювалися припущення, що після «приєднання» нових територій до Росії там буде проводитися «контртерористична операція». Зокрема, таку думку озвучував голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Олексійович Аксьонов.