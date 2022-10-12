Війська РФ обстріляли Авдіївку та завдали авіаударів по Бахмуту

Донецька область. Фото: ОВА

Вночі російські сили вели вогонь на різних ділянках фронту на Донеччині — від Мар'їнки до Соледару. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«На Донецькому напрямку найбільше постраждала Авдіївка: зранку росіяни двічі обстріляли місто з "Градів", також зафіксовано танкові обстріли та повітряні вибухи. За попередньою інформацією, серед цивільних є загиблі та поранені — точну кількість жертв встановлюємо», — зазначив Кириленко.



Крім того, за його словами, у Мар'їнській громаді зафіксовано обстріли Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки.



«На Горлівському напрямку росіяни завдали двох авіаударів по Бахмуту — наслідки уточнюємо. У Соледарській громаді ворог завдав ракетного удару по Васюківці — пошкоджено вісім будинків, газопровід та лінії електропередач. Також під обстріли в громаді потрапили Яковлівка, Бахмутське та Парасковіївка. У Торецькій громаді — артобстріл Північного, пошкоджено будинок. У Світлодарській громаді було гучно на станції Майорськ», — перелічив керівник ОВА.

Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули шестеро мирних жителів.



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