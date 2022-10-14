У Білгороді працює ППО та горить підстанція

У Білгороді (прикордонне місто РФ) сталася пожежа на ТЕЦ «Промінь». Очевидці повідомляють про роботу ППО, пожежу на підстанції та відсутність електрики в деяких частинах міста.

Губернатор В'ячеслав Гладков підтвердив у Telegram, що «загорілася підстанція 110 кВт». За його словами, пожежа сталася внаслідок обстрілу.

«Максимально швидко постараємось усунути наслідки. Орієнтовний час перемикання резервного джерела до 4 годин. Водопостачання в нормі насоси перейшли на інші лінії живлення», — додав Гладков.

Вдень 13 жовтня у Білгороді було зруйновано частину багатоповерхівки. Пізніше в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що під час спроби окупантів обстріляти Харків три ракети самоліквідувалися, уламки однієї з них впали на житловий будинок. Увечері 13 жовтня у Білгороді знову було чути вибухи . Очевидці повідомляють про пожежу, ймовірно, у районі цукрового заводу.



12 жовтня у Білгороді спрацювала система протиповітряної оборони (ППО). 11 жовтня у Шебекіно Білгородської області спалахнула підстанція — губернатор В'ячеслав Гладков звинуватив у цьому ЗСУ.



Раніше, 15 вересня, на митному терміналі в селі Нехотіївка в Білгородській області РФ сталася пожежа. У ніч із 2 на 3 липня у російському Білгороді пролунало кілька вибухів.