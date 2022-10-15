За добу — двоє: На Донеччині через обстріли загинуло понад тисячу людей

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули двоє мирних жителів. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Обидві смерті зафіксовано у Бахмуті. Ще шістьох людей поранено: по двоє — у Бахмуті та Красногорівці, по одному — у Максимільянівці та Хромовому.



«У Лимані виявили ще шість цивільних, убитих росіянами під час окупації», — поінформував Кириленко.



За даними Донецької ОВА, від 24 лютого в Донецькій області внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 1002 мирних мешканці. 2402 особи отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Читайте також: На Донеччині через війну РФ проти України постраждали 407 дітей

Дивіться також:



