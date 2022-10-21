Окупанти заявили, що під обстріл у Херсоні у комгодину потрапила колона з журналістами

21 жовтня 2022, 15:54

Окупанти заявили, що під обстріл у Херсоні у комгодину потрапила колона з журналістами

Вчора о 22:40 під обстріл на переправі в окупованому Херсоні потрапила колона машин із журналістами двох місцевих проросійських телеканалів. Про це заявив «заступник очільника окупаційної адміністрації» Херсонської області Кирило Стремоусов.

Він запевняє, що обстріл розпочався, коли авто розпочали рух.

«Могло бути й більше загиблих», — сказав Стремоусов.

Раніше окупаційна «влада» не згадувала, що колона складалася з журналістів.

Пояснюючи, чому колона їхала в такий пізній час, Стремоусов заявив, що «у зв'язку з ситуацією, що склалася», вони дозволяють людям евакуюватися на поромній переправі, попри комендантську годину.

При цьому раніше на херсонських проросійських ресурсах та у смс-розсиланні поширювалася інформація, що поромна переправа працює з 07:00 до 20:00.

Раніше окупанти заявили, що у Херсоні під обстріл під час переправи через річку Дніпро 20 жовтня потрапили мирні жителі. Інформацію про обстріл прокоментували у ЗСУ. Зокрема, в Оперативному командуванні «Південь» підтвердили вогневий контроль над Антонівським мостом, але спростували, що внаслідок цього могли постраждати цивільні, оскільки вогонь вівся під час комендантської години.

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