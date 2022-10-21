У російському Білгороді посилюють охорону об'єктів енергетики та переселяють людей

Керівництво Білгородської області (межує з Україною) прийняло ряд рішень щодо забезпечення безпеки мешканців, а також збереження майна. Про рішення, ухвалені оперативним штабом, розповів у Telegram Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.



За його словами, на прикордонних територіях області та території Білгорода буде посилено охорону енергетичних об'єктів, об'єктів зв'язку, житлово-комунального господарства та інших важливих об'єктів.



Крім того, оперштаб ухвалив рішення про продовження канікул у місцевих школах ще на тиждень, а після їх закінчення буде запропоновано дистанційне навчання – до першого грудня. ВНЗ також рекомендовано дистанційне навчання до першого грудня. У дитячих садках вирішено створити чергові групи. Власникам підприємств губернатор порадив розглянути переведення співробітників у режим віддаленої роботи та затвердити гнучкі графіки роботи.



Із повідомлення Гладкова відомо, що мешканці прикордонних територій та міста Білгорода подавали запит про тимчасове переселення. Запит затверджено, тепер 500 білгородців буде переселено до санаторію в Московській області.



«Додаткові рішення із закритої частини засідання Оперативного штабу також спричинять посилення заходів щодо забезпечення безпеки мешканців області, а також збереження майна», — підсумував Гладков.



Губернатор Білгородської області не уточнив причини, через яку оперштаб був змушений приймати ці рішення.

21 жовтня на території промислового підприємства Шебекинського міського округу (Білгородська область РФ) сталася масштабна пожежа.



19 жовтня у Білгороді сталося загоряння та відключення трансформатора на підстанції «Південна».



16 жовтня у Білгороді під обстріл потрапив район аеропорту, за день до цього поблизу Білгорода горіла нафтобаза.



14 жовтня у Білгороді сталася пожежа на ТЕЦ «Промінь». Очевидці повідомляють про роботу ППО, пожежу на підстанції та відсутність електрики в деяких частинах міста.