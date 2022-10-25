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В Донецкой области из-за обстрелов погибли 7 жителей Бахмута

25 октября 2022, 09:08

В Донецкой области из-за обстрелов погибли 7 жителей Бахмута

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли семеро мирных жителей — в Бахмуте. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Кроме того, правоохранители выявили тела 3 гражданских: 2 — в Дробышевом, 1 — в Ставках.

Еще 3 человека за вчера получили ранения — двое в Бахмуте и один в Красногоровке.

По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1095 мирных жителей. 2468 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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