У Бахмуті постійно щось горить та вибухає. В укриттях та підвалах залишаються люди

25 жовтня 2022, 22:52

У Бахмуті постійно щось горить та вибухає. В укриттях та підвалах залишаються люди

Росія стягує всі сили для захоплення Бахмута Донецької області. У місті майже нічого не працює, але у ньому залишаються близько десяти тисяч мешканців. Про це в ефірі Громадського радіо розповіла кореспондентка телеканалу «Дом» Анастасія Волкова.

«Тут ситуація жахлива: постійно щось горить, вибухає», — розповіла Волкова.

За її словами, сьогодні у місті горів котедж. Місцеві жителі розповідають, що це він спалахнув уже вдруге. Волкова нагадала, що за добу, 24 жовтня, у Бахмуті загинули семеро людей — усі цивільні.

«Саме на Бахмутському напрямку перебувають бойовики ПВК "Вагнер"… Але вчора Збройні сили України зуміли відбити атаку та відтіснити ворога трохи далі, близько двох кілометрів у бік Опитного», — повідомила вона.

Щодо ситуації в Опитному, там не залишилося жодного вцілілого будинку, а місцеві жителі ходять по 5-7 кілометрів у Бахмут за водою, хлібом, гуманітарною допомогою.

«До повномасштабного вторгнення в Бахмуті мешкало до 74 тисяч осіб. Нині у бомбосховищах, по підвалах залишаються близько десяти тисяч людей. Це переважно пенсіонери, маломобільні громадяни, які не можуть або з певних причин (відсутність житла, грошей) не хочуть їхати», — розповіла журналістка.

За її словами, у Бахмуті практично немає магазинів, закрито пекарні та всі відділення «Укрпошти», до банкоматів не завозять гроші. Жителі, що залишилися, дуже потребують засобів для обігріву й приготування їжі.

Водночас у місті все ще працюють комунальні служби, які, зокрема, прибирають дороги та прибудинкові території від наслідків вибухів.

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