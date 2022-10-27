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В Сумской ОВА показали последствия утреннего обстрела Хотинской общины

27 октября 2022, 16:20

В Сумской ОВА показали последствия утреннего обстрела Хотинской общины

От утренних взрывов, которые слышали и в Сумах, пострадала Хотинская община Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Он рассказал, что в 7:40 российские войска из артиллерии обстреляли одно из сел общины. Стреляли из «Градов» и еще 33 снаряда из ствольной артиллерии 152 мм калибра.

«Взрывы были в центре села: повреждены 5 частных домов. При этом, в один из домов залетел снаряд и не разорвался. Там жила бабушка, к счастью – ее накануне забрала к себе дочь в соседнее село», - написал Живицкий.

Также он сообщил, что осколок от одного из снарядов пробил две стены в библиотеке и амбулатории, но работники не пострадали.

Есть разрушения, по информации Живицкого, и на местном аргопредприятии. Еще были повреждены линии электропередачи, интернет.

«На месте работают энергетики, газовики, коммунальные службы, правоохранители и саперы, - рассказал глава Сумской ОВА, отметив, что сейчас продолжается работа по восстановлению домов.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что РФ массированными ракетными ударами продолжает усиливать психологическое давление на руководство и население Украины.

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